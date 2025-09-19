Хабаровские перевозчики повышают стоимость проезда в автобусах

Стоимость проезда в автобусе № 88 возрастет до 65 рублей с 19 сентября. Билеты в семи автобусах с 28 сентября подорожают до 62 рублей. Больше станут платить пассажиры автобусов №№ 6, 25, 31, 14−1, 21−1, 24−1, 56−1. С первого октября тариф за проезд по маршруту № 71−1 составит 60 рублей, столько же придется платить в автобусах №№ 29П, 34 со второго октября. С четвертого октября стоимость проезда повысится до 55 рублей в автобусах №№ 26−2, 83, 83П-1.