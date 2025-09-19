Автомобилистам РФ объяснили, как законно получить красивый номер

Официально приобрести только номерной знак без автомобиля нельзя.
Владельцы автомобилей в России могут по закону сохранить или передать так называемые «красивые» номерные знаки при продаже или покупке машины. Об этом сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева.
«Существует несколько законных схем, позволяющих сохранить за собой красивые номера. Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года», — пояснила эксперт РИА Новости.
Соловьева также уточнила, что официально приобрести только номерной знак без автомобиля нельзя. Все операции с номерами, согласно российскому законодательству, связаны исключительно с куплей-продажей или перерегистрацией транспортного средства.
Юридически объектом сделки выступает именно автомобиль, а номерные знаки переходят к новому владельцу как часть машины. По словам автоюриста, это правило позволяет избежать нелегального оборота «красивых» номеров и обеспечивает прозрачность сделок.
Чтобы сохранить свой номер при продаже автомобиля, нужно заранее обратиться в подразделение ГИБДД с соответствующим заявлением. После этого номерные знаки закрепляются за владельцем и могут быть использованы повторно при регистрации нового транспортного средства в течение установленного законом срока.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы сообщил, что препятствий для реализации продажи так называемых «красивых» автомобильных номеров не существует. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе обсуждения подчеркнул, что продажу данных номеров возможно организовать через портал «Госуслуги», при этом необходимое законодательное обеспечение уже сформировано, напоминает «Национальная служба новостей».