Автомобилистам РФ объяснили, как законно получить красивый номер

«Существует несколько законных схем, позволяющих сохранить за собой красивые номера. Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года», — пояснила эксперт РИА Новости.