Россия существенно сократила закупки томатов из дружественной страны

Поставки казахстанских томатов в Россию в июле в годовом выражении сократились на 24%. За этот период в РФ из Казахстана было поставлено помидоров на 1,85 млн долларов, свидетельствуют данные таможенной службы республики.
В целом ввоз овощей из Казахстана в РФ в июле просел на 15% — до 2,6 млн долларов. При этом в середине лета в Россию была отправлена четверть всех овощей республики, предназначенных на экспорт.
Кроме томатов, Казахстан стал меньше поставлять в Россию и капусту. Ее экспорт сократился на треть — до 53 тыс. долларов.
Однако в июле Россия сразу на треть нарастила ввоз из Казахстана огурцов (до почти 211 тыс. долларов), а закупки лука выросли на 12% (до 235 тыс. долларов), сообщает РИА Новости.
