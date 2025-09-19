Россиянам рассказали о новом порядке взыскания долгов с 1 ноября

С 1 ноября вступает в силу новое положение о бесспорном взыскании с физических лиц задолженностей по налогам, которые не оспариваются. Об этом сообщила агентству «Прайм» Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Эксперт уточнила, что нововведение коснется физических лиц, не имеющих статуса ИП, при наличии у них задолженностей по налоговым платежам, сборам, страховым взносам, а также штрафам и пеням.
У налоговой службы будет 6 месяцев с момента просрочки платежа, чтобы принять решение о взыскании и уведомить о нем гражданина через ЛКН, Госуслуги или заказным письмом. В любой момент до списания можно оспорить суммы в уведомлении, запросив перерасчет или подав жалобу.
По мнению эксперта, результатом реализации нового порядка станет снижение нагрузки на судебную систему и ускорение процесса возврата долгов.
