Россиянам рассказали о новом порядке взыскания долгов с 1 ноября

У налоговой службы будет 6 месяцев с момента просрочки платежа, чтобы принять решение о взыскании и уведомить о нем гражданина через ЛКН, Госуслуги или заказным письмом. В любой момент до списания можно оспорить суммы в уведомлении, запросив перерасчет или подав жалобу.