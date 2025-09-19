Импорт российских морепродуктов в ЕС вырос на четверть несмотря на санкции

В то же время в июле поставки незначительно снизились — на 3,4 процента по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года, составив 59,4 миллиона евро. Наибольшим спросом у европейских покупателей пользовались филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро) и мороженая продукция (125,6 миллиона). Крупнейшими импортерами российских морепродуктов стали Германия, закупившая их на 157,9 миллионов евро, а также Нидерланды (98,1 миллиона) и Польша (64 миллиона).