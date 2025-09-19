Импорт российских морепродуктов в ЕС вырос на четверть несмотря на санкции

Торговля морепродуктами между РФ и ЕС продолжает расти.
Импорт российских морепродуктов в страны Евросоюза вырос на четверть по итогам первых семи месяцев этого года, несмотря на общий санкционный фон. Суммарный объем закупок за этот период составил 444 миллиона евро, что на 25,5 процента больше прошлогодних показателей. Об этом говорится в данных Евростата.
«Евросоюз по итогам января-июля этого года на четверть нарастил импорт российских морепродуктов. Суммарно за первые семь месяцев эти закупки составили 444 миллиона евро — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
В то же время в июле поставки незначительно снизились — на 3,4 процента по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года, составив 59,4 миллиона евро. Наибольшим спросом у европейских покупателей пользовались филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро) и мороженая продукция (125,6 миллиона). Крупнейшими импортерами российских морепродуктов стали Германия, закупившая их на 157,9 миллионов евро, а также Нидерланды (98,1 миллиона) и Польша (64 миллиона).
Ранее сообщалось, что несмотря на санкции, Россия и другие страны продолжают увеличивать взаимный товарооборот: за первые семь месяцев 2025 года Россия почти вдвое увеличила импорт персиков и нектаринов из Китая, а также нарастила закупки других овощей и фруктов. Такие изменения в торговле связывают с изменением логистики и потребительских предпочтений, что отражается и на показателях экспорта российских морепродуктов в ЕС.