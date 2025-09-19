Ричмонд
Власти придумали, как заработать миллиарды для пополнения казны

Роскомнадзор рассчитывает ежегодно получать не менее 12−15 миллиардов рублей от нового сбора за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов. По его словам, только за второй квартал 2025 года благодаря этому сбору федеральный бюджет был пополнен почти на 4 миллиарда рублей.

«С этого года введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за II квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 млрд рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12−15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра», — пояснил Липов в интервью газете «Известия».

Глава Роскомнадзора также отметил, что доходы ведомства продолжают расти. В 2024 году федеральная служба получила 43,2 миллиарда рублей, а в 2025 году ожидает поступлений в размере 46 миллиардов рублей.

Эти показатели, по словам Липова, делают Роскомнадзор профицитным ведомством для государства. Он подчеркнул, что такие результаты обеспечивают финансовую устойчивость службы и позволяют выполнять все возложенные задачи без привлечения дополнительных средств из бюджета.

В 2025 году федеральный бюджет России уже получил 30 млрд рублей благодаря реализации активов, изъятых у частных компаний по решениям судов по инициативе Генеральной прокуратуры, сообщал министр финансов Антон Силуанов. Однако он не уточнил, какие именно компании были проданы.

Одной из наиболее значимых стала продажа 57,43% акций Башкирской содовой компании (БСК), которые ранее находились в собственности государства. Покупателем выступил холдинг «Росхим», сумма сделки составила 17 млрд рублей. Указанные акции поступили в федеральную собственность после того, как суд признал их приватизацию недействительной.

