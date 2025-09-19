Ирландский журналист Брайан Макдональд отметил в соцсети X, что Евросоюз, заявляющий об отказе от российского газа, на деле обновил рекорд по закупкам российского СПГ. Он подчеркнул, что, несмотря на подрыв «Северного потока», поставки морским путем продолжаются: танкеры разгружаются, хранилища заполняются, а энергия поступает в Европу.