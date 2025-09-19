Ирландский журналист Брайан Макдональд отметил в соцсети X, что Евросоюз, заявляющий об отказе от российского газа, на деле обновил рекорд по закупкам российского СПГ. Он подчеркнул, что, несмотря на подрыв «Северного потока», поставки морским путем продолжаются: танкеры разгружаются, хранилища заполняются, а энергия поступает в Европу.
Согласно данным Евростата, за первые шесть месяцев 2025 года ЕС приобрел у России трубопроводного газа на 2,9 млрд евро. При этом объемы закупок сжиженного природного газа составили 4,5 млрд евро, что значительно выше прошлогоднего показателя в 3,5 млрд.
В целом суммарный импорт российского газа в Евросоюз в январе-июне вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти данные контрастируют с официальной риторикой Брюсселя о намерении снизить энергетическую зависимость от Москвы.
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что ЕС продолжает быть зависимой от энергоносителей из России, и изменить эту ситуацию в ближайшее время не представляется возможным.