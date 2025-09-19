Дорогу между Якутией, Бурятией и Иркутской областью начнут строить в 2026 году

В 2026 году между Якутией, Бурятией и Иркутской областью начнётся строительство межсубъектной круглогодичной дороги «Мирный-Ленск-Кропоткин-Таксима». Новый маршрут позволит отказаться от автозимника Таас-Юрях-Верхнемарково и наладить стабильное транспортное сообщение между регионами, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на прямой эфир министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), который проходил в официальном сообществе администрации главы и правительства региона в соцсети «Вконтакте» (12+).
«Такой проект начнётся уже со следующего года с территории Иркутской области. Мы же со своей стороны сегодня изучаем перспективную трассировку новой дороги, которую будем строить до границы с Иркутской областью», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев.
Напомним, на Восточном экономическом форуме-2025 (16+) Глава Якутии Айсен Николаев встретился с генеральным директором ПАО «Полюс» Алексеем Востоковым. Темой встречи стало строительство автомобильной дороги «Иркутск — Таксимо — Кропоткин — Ленск — Мирный», которая призвана открыть республике доступ к развитой транспортной инфраструктуре и повысить инвестиционную привлекательность региона.
По словам Айсена Николаева, новая дорога свяжет западные районы Якутии с сетью железных дорог, расположенной на пересечении ключевых транспортных коридоров Евразии — от Западной Европы до Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит стимулировать экономический рост республики и привлечь дополнительные инвестиции.