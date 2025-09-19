Дорогу между Якутией, Бурятией и Иркутской областью начнут строить в 2026 году

В 2026 году между Якутией, Бурятией и Иркутской областью начнётся строительство межсубъектной круглогодичной дороги «Мирный-Ленск-Кропоткин-Таксима». Новый маршрут позволит отказаться от автозимника Таас-Юрях-Верхнемарково и наладить стабильное транспортное сообщение между регионами, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на прямой эфир министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), который проходил в официальном сообществе администрации главы и правительства региона в соцсети «Вконтакте» (12+).