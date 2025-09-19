Азиатская страна экспортировала максимальное за четыре года количество автомобилей в РФ

Россия в январе-августе 2025 года увеличила в полтора раза импорт автомобилей из Южной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни.
За восемь месяцев компании России ввезли из Южной Кореи автомобилей на сумму в 618 млн долларов. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт оказался максимальным с 2021 года.
Больше всего в январе-августа Россия ввезла южнокорейских авто с бензиновыми двигателями объемом 1,5−3 литра (на 450 млн долларов). Также из Южной Кореи было поставлено в РФ автомобилей с дизельными двигателями на 1,5−2,5 литра (на 127 млн долларов), авто с бензиновыми двигателями на 1−1,5 литра (на 34 млн долларов).
При этом Россия оказалась только на 12-м месте среди всех покупателей южнокорейского автопрома. Основными странами, закупающими машины в этой стране, стали США (20,3 млрд долларов), Канада (3,7 млрд), Австралия (1,9 млрд), Киргизия (1,8 млрд) и Великобритания (1,7 млрд).
