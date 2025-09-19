Азиатская страна экспортировала максимальное за четыре года количество автомобилей в РФ

Больше всего в январе-августа Россия ввезла южнокорейских авто с бензиновыми двигателями объемом 1,5−3 литра (на 450 млн долларов). Также из Южной Кореи было поставлено в РФ автомобилей с дизельными двигателями на 1,5−2,5 литра (на 127 млн долларов), авто с бензиновыми двигателями на 1−1,5 литра (на 34 млн долларов).