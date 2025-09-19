Качество дорожного покрытия проверяют на улицах Рабочая и Дзержинского в Иркутске

На улице Дзержинского подрядная организация уже приступила к работам второго этапа. Ведется реконструкция ливневой канализации на участке от Литвинова до Чехова. В последующем восстановят дорожное покрытие и благоустройство территории. За два года на Дзержинского обновят более 22 тысяч квадратных метров проезжей части, а также проведут полную реконструкцию пешеходных зон.