Качество дорожного покрытия проверяют на улицах Рабочая и Дзержинского в Иркутске

На этой неделе лабораторный контроль проведен на улицах Рабочая и Дзержинского, где специалисты отобрали пробы асфальтобетонного покрытия. Образцы асфальта переданы для исследования в аккредитованную лабораторию. Экспертиза установит соответствие качества материалов и технологии укладки установленным стандартам, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«На обеих улицах подрядчики работают с опережением графика: уже выполняют объемы, запланированные на 2026 год. Важно, чтобы качество соответствовало всем нормативам. Поэтому лабораторному контролю уделяется особое внимание», — отметил мэр Руслан Болотов.
На улице Дзержинского подрядная организация уже приступила к работам второго этапа. Ведется реконструкция ливневой канализации на участке от Литвинова до Чехова. В последующем восстановят дорожное покрытие и благоустройство территории. За два года на Дзержинского обновят более 22 тысяч квадратных метров проезжей части, а также проведут полную реконструкцию пешеходных зон.
На Рабочей подрядчик приступил к завершающему этапу благоустройства. Выполняется монтаж светофоров, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Важной частью работ стало обустройство пешеходных переходов и островков безопасности на ключевых перекрестках.