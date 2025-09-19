Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Качество дорожного покрытия проверяют на улицах Рабочая и Дзержинского в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» осуществляется постоянный мониторинг качества дорожных работ.

Источник: НИА Байкал

На этой неделе лабораторный контроль проведен на улицах Рабочая и Дзержинского, где специалисты отобрали пробы асфальтобетонного покрытия. Образцы асфальта переданы для исследования в аккредитованную лабораторию. Экспертиза установит соответствие качества материалов и технологии укладки установленным стандартам, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«На обеих улицах подрядчики работают с опережением графика: уже выполняют объемы, запланированные на 2026 год. Важно, чтобы качество соответствовало всем нормативам. Поэтому лабораторному контролю уделяется особое внимание», — отметил мэр Руслан Болотов.

На улице Дзержинского подрядная организация уже приступила к работам второго этапа. Ведется реконструкция ливневой канализации на участке от Литвинова до Чехова. В последующем восстановят дорожное покрытие и благоустройство территории. За два года на Дзержинского обновят более 22 тысяч квадратных метров проезжей части, а также проведут полную реконструкцию пешеходных зон.

На Рабочей подрядчик приступил к завершающему этапу благоустройства. Выполняется монтаж светофоров, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Важной частью работ стало обустройство пешеходных переходов и островков безопасности на ключевых перекрестках.