Объяснено, когда в РФ заработает механизм взыскания налоговых долгов без суда

С 1 ноября текущего года вступает в силу механизм внесудебного взыскания бесспорных налоговых задолженностей с граждан России. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм».
Данный закон был утвержден президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 31 июля 2025 года.
Новая процедура коснется физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, у которых имеются долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам.
Леонова акцентировала внимание на том, что внесудебный порядок может быть применен исключительно к неоспоримой задолженности, то есть в тех случаях, когда налогоплательщик не обжаловал решение налоговой инспекции относительно размера долга.
У налоговых органов будет в распоряжении шесть месяцев с момента истечения срока, установленного для погашения задолженности, чтобы принять решение о взыскании средств.
По мнению финансиста, такая мера должна облегчить работу судебной системы и уменьшить количество рассматриваемых по данной категории дел.
Читайте также: Объяснено, что произойдет, если у должника не окажется денег для погашения долга.