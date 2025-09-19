Ричмонд
Неожиданно раскрыта позиция Путина по индексации пенсионных выплат

Идею о пересмотре размера пенсий и социальных выплат каждый квартал в условиях значительного роста цен допустимо проработать, однако первостепенной задачей остается противодействие самой инфляции.

Идею о пересмотре размера пенсий и социальных выплат каждый квартал в условиях значительного роста цен допустимо проработать, однако первостепенной задачей остается противодействие самой инфляции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе диалога с руководителями парламентских фракций, сообщает информационное агентство «ТАСС».

«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать», — ответил глава государства на предложение, озвученное лидером одной из думских партий. При этом президент подчеркнул, что инфляционный фон в стране остается высоким, и существует альтернативный путь — сдерживание инфляционных процессов.

Вместе с тем Путин предостерег от искушения решить вопрос за счет эмиссии денежных средств с их последующим распределением. Подобные действия способны лишь усугубить положение наиболее уязвимых групп граждан. Президент предложил отдавать предпочтение мерам, которые позволяют устранить проблему на фундаментальном уровне.

18 сентября 2025 года в резиденции Ново-Огарево прошла встреча Путина с главами фракций Государственной думы. В беседе также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Читайте также: Путин рассказал, как избежать переохлаждения российской экономики.

