Неожиданно раскрыта позиция Путина по индексации пенсионных выплат

«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать», — ответил глава государства на предложение, озвученное лидером одной из думских партий. При этом президент подчеркнул, что инфляционный фон в стране остается высоким, и существует альтернативный путь — сдерживание инфляционных процессов.