Ограничат ли обмен валюты для физлиц в Казахстане по новому закону о банках

Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждается проект нового закона «О банках и банковской деятельности», который должен быть принят до конца 2025 года. Ожидается, что новый законопроект поможет сделать банковскую систему прозрачнее, устойчивее, а также дать стимул для развития финтех-сектора страны.
Однако в Сети также появились сообщения о том, что в рамках проекта якобы изменятся и правила обмена валюты физлицами, включая новые ограничения по суммам операций.
Как сообщает издание The Tenge, изменения в проекте есть, но они носят лишь уточняющий характер. А нормы по обмену валют для населения уже давно действуют в Казахстане.
Что говорит Нацбанк
"Введение каких-либо изменений в отношении порядка проведения операций гражданами Казахстана не планировалось и не планируется. Операции физических лиц проводятся без ограничений, как в наличной, так и в безналичной форме.
Для бизнеса также сохраняется действующий порядок, в частности, компании при покупке иностранной валюты свыше 50 тысяч долларов должны указывать цель приобретения. Это устоявшаяся правоприменительная практика, которая повышает прозрачность рынка и защищает интересы всех участников", — приводятся комментарии Нацбанка в источнике.
Пороги обмена валюты
Порог по суммам обмена в настоящее время уже установлен в Казахстане Правилами осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Так, при осуществлении подобной операции на сумму свыше 500 тыс. тенге казахстанцам необходимо предоставить следующую информацию:
- фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью);
- индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);
- данные документа, удостоверяющего личность клиента;
- юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии)).
А если сумма обмена меньше 500 тыс. тенге, то понадобятся лишь фамилия, имя и отчество (при его наличии), а также индивидуальный идентификационный номер клиента.
Что меняет проект закона
Как отмечается в источнике, проект рассматриваемого закона вносит правки в действующее законодательство. Но эти изменения носят уточняющий характер, и основаны на правоприменительной практике.
«В частности, пояснили в НБРК, поправками вносится уточнение, что Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан определяются порядок покупки и продажи безналичной иностранной валюты на внутреннем рынке, требования по подтверждению целей покупки иностранной валюты за тенге», — сообщают в The Tenge.
То есть новый проект закона о банках просто предусматривает внесение этих норм в отдельный документ, чтобы более оперативно и гибко реагировать на изменения на валютном рынке.