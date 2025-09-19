Ричмонд
Ограничат ли обмен валюты для физлиц в Казахстане по новому закону о банках

Проект закона о деятельности банков вносит изменения в особенностях их работы. Затронет он и процедуру обмена валюты, но поправки несут лишь уточняющий характер. Об этом читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждается проект нового закона «О банках и банковской деятельности», который должен быть принят до конца 2025 года. Ожидается, что новый законопроект поможет сделать банковскую систему прозрачнее, устойчивее, а также дать стимул для развития финтех-сектора страны.


favicon
tochka.com
Перейти
Однако в Сети также появились сообщения о том, что в рамках проекта якобы изменятся и правила обмена валюты физлицами, включая новые ограничения по суммам операций.

Как сообщает издание The Tenge, изменения в проекте есть, но они носят лишь уточняющий характер. А нормы по обмену валют для населения уже давно действуют в Казахстане.

Что говорит Нацбанк

"Введение каких-либо изменений в отношении порядка проведения операций гражданами Казахстана не планировалось и не планируется. Операции физических лиц проводятся без ограничений, как в наличной, так и в безналичной форме.

Для бизнеса также сохраняется действующий порядок, в частности, компании при покупке иностранной валюты свыше 50 тысяч долларов должны указывать цель приобретения. Это устоявшаяся правоприменительная практика, которая повышает прозрачность рынка и защищает интересы всех участников", — приводятся комментарии Нацбанка в источнике.

Пороги обмена валюты

Порог по суммам обмена в настоящее время уже установлен в Казахстане Правилами осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Так, при осуществлении подобной операции на сумму свыше 500 тыс. тенге казахстанцам необходимо предоставить следующую информацию:

  • фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью);
  • индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);
  • данные документа, удостоверяющего личность клиента;
  • юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии)).

А если сумма обмена меньше 500 тыс. тенге, то понадобятся лишь фамилия, имя и отчество (при его наличии), а также индивидуальный идентификационный номер клиента.

Что меняет проект закона

Как отмечается в источнике, проект рассматриваемого закона вносит правки в действующее законодательство. Но эти изменения носят уточняющий характер, и основаны на правоприменительной практике.

«В частности, пояснили в НБРК, поправками вносится уточнение, что Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан определяются порядок покупки и продажи безналичной иностранной валюты на внутреннем рынке, требования по подтверждению целей покупки иностранной валюты за тенге», — сообщают в The Tenge.

То есть новый проект закона о банках просто предусматривает внесение этих норм в отдельный документ, чтобы более оперативно и гибко реагировать на изменения на валютном рынке.