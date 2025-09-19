Южная Корея завалила Россию автомобилями

Южнокорейские авто заняли значительное место на российском рынке.
Южная Корея резко увеличила поставки автомобилей в Россию за январь-август 2025 года — объем экспорта достиг максимума за последние четыре года и составил 619 миллионов долларов. Это следует из данных южнокорейской таможни и расчетов СМИ.
За восемь месяцев российские компании ввезли легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму 618,7 миллиона долларов, что в полтора раза больше аналогичного показателя прошлого года. Это является максимальным значением с 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни и собственные расчеты.
Среди российских импортеров наибольшим спросом пользовались автомобили с бензиновым двигателем средних размеров 1,5−3 литра — их доля составила почти 450 миллионов долларов. Дизельные легковушки на 1,5−2,5 литра принесли Корее еще 126,8 миллиона долларов. Незначительный объем поставок пришелся на экономичные автомобили с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра — на них потрачено около 40 миллионов долларов.
По объему закупок южнокорейских автомобилей Россия занимает 12-е место в мире. Крупнейшими покупателями продукции автопрома Южной Кореи в этом году стали США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда).