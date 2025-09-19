Южная Корея завалила Россию автомобилями

За восемь месяцев российские компании ввезли легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму 618,7 миллиона долларов, что в полтора раза больше аналогичного показателя прошлого года. Это является максимальным значением с 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни и собственные расчеты.