Стало известно о неожиданной схеме приобретения красивого номера для авто

Существует несколько правовых механизмов, позволяющих закрепить за собой запоминающиеся номера. В частности, при реализации автомобиля владелец вправе подать соответствующее заявление о сохранении за собой регистрационных знаков. Данные номера будут храниться под его именем в течение установленного периода — как правило, не превышающего один год, уточнила специалист в комментарии для РИА «Новости».