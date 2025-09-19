Южная Корея увеличила поставки автомобилей в Россию до максимума с 2021 года

Согласно расчётам, российские компании ввезли автомобили на сумму $618,7 млн с января по август. Этот показатель в 1,5 раза превысил аналогичный прошлогодний и стал максимальным за последние четыре года.
По данным южнокорейской таможни, в Россию поступило больше всего автомобилей с бензиновым двигателем объёмом 1,5−3 л на сумму $449,9 млн. Также импортировали машины с дизельным двигателем объёмом 1,5−2,5 л на сумму $126,8 млн.
Ранее Life.ru сообщал, что российские автовладельцы массово избавляются от автомобилей китайских марок с небольшим пробегом из-за недовольства качеством. В качестве альтернативы россияне рассматривают параллельный импорт и переходят на корейские машины.