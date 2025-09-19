Россиян предупредили о наказаниях за неуплату налогов от сдачи квартир: подробнее

Епифанова уточнила, что штрафы за неуплату налогов с арендных доходов достигают 40% от суммы долга, а при крупных нарушениях возможно уголовное преследование. Например, по статье 198 УК РФ уголовная ответственность наступает только при умышленном уклонении от уплаты налогов с арендных доходов, превышающих 2,7 млн рублей за три года.