Россиян предупредили о наказаниях за неуплату налогов от сдачи квартир: подробнее

Сенатор Епифанова: россиян могут оштрафовать за неправильную сдачу квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году почти 50% российских арендодателей могут быть оштрафованы за сокрытие доходов от сдачи жилья. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанов в интервью «Газете.Ru».

«Контроль ФНС стал строже: анализируются банковские переводы, сверяются данные с Росреестром, мониторятся объявления и учитываются обращения граждан», — объяснила эксперт.

По ее словам, налоговые органы выявляют нарушения путем проверки банковских операций, запросов документов, сверки с государственными реестрами и мониторинга объявлений об аренде.

Епифанова уточнила, что штрафы за неуплату налогов с арендных доходов достигают 40% от суммы долга, а при крупных нарушениях возможно уголовное преследование. Например, по статье 198 УК РФ уголовная ответственность наступает только при умышленном уклонении от уплаты налогов с арендных доходов, превышающих 2,7 млн рублей за три года.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что собственникам квартир может грозить штраф за непредоставление временной регистрации арендаторам.