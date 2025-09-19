Россиян предупредили о наказаниях за неуплату налогов от сдачи квартир: подробнее

В 2025 году почти 50% российских арендодателей могут быть оштрафованы за сокрытие доходов от сдачи жилья. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанов в интервью «Газете.Ru».
«Контроль ФНС стал строже: анализируются банковские переводы, сверяются данные с Росреестром, мониторятся объявления и учитываются обращения граждан», — объяснила эксперт.
По ее словам, налоговые органы выявляют нарушения путем проверки банковских операций, запросов документов, сверки с государственными реестрами и мониторинга объявлений об аренде.
Епифанова уточнила, что штрафы за неуплату налогов с арендных доходов достигают 40% от суммы долга, а при крупных нарушениях возможно уголовное преследование. Например, по статье 198 УК РФ уголовная ответственность наступает только при умышленном уклонении от уплаты налогов с арендных доходов, превышающих 2,7 млн рублей за три года.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что собственникам квартир может грозить штраф за непредоставление временной регистрации арендаторам.