Почему в Узбекистане растут цены, даже когда доллар дешевеет? Эксперт объяснил на простых примерах

Vaib.uz (Узбекистан. 19 сентября). Эксперт Тимурмалик Эльмурадов объяснил, почему в Узбекистане цены продолжают расти, даже несмотря на то, что доллар с сентября прошлого года подешевел на 2,1%. За тот же период уровень цен вырос на 8,8%. Такой разрыв кажется нелогичным: ведь если обычно «растет доллар — растут цены», то когда доллар падает, логично было бы ждать обратного. Но всё не так просто — на ценообразование влияют куда более сильные внутренние факторы.