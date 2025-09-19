Почему в Узбекистане растут цены, даже когда доллар дешевеет? Эксперт объяснил на простых примерах

Тарифы и кредиты: невидимые двигатели инфляции
Один из таких факторов — рост тарифов на электричество и газ. Как отмечает эксперт, подорожание этих ресурсов тянет за собой повышение цен буквально на все товары и услуги. Эффект от повышения тарифов ощущается долгие месяцы и даже годы. Например, стоимость услуг в начале года выросла на 26,7%, а к сентябрю — на 16,2%. Это всё эффект от повышения тарифов в предыдущие годы — он снижается, но еще не закончился.
Еще один фактор — доступность кредитов. В этом году объём кредитов вырос сразу на 40%. Цепочка такая: ипотека выросла — увеличился спрос на квартиры — началось больше ремонтов и строек — цены на строительные материалы, такие как штукатурка и кирпич, выросли на 5%.
А это только два примера, подобных внутренних факторов — десятки.
А что с долларом?
Да, снижение доллара всё-таки влияет — прежде всего на импортируемую инфляцию. За год техника, мебель и одежда подорожали в среднем только на 6,6% — это медленнее, чем в прошлые годы. Но этот эффект заметно слабее по сравнению с внутренними драйверами роста цен.
Можно ли сделать так, чтобы цены не просто росли медленно, а снижались?
Теоретически да. Но для этого нужно: создать больше конкуренции, особенно среди импортеров, обеспечить предсказуемость тарифов на газ и электричество, чтобы бизнес мог планировать расходы, сократить долю госкомпаний, которые перекладывают издержки на бюджет, развивать логистику, строить больше складов и холодильников в регионах и многое другое.
Самое главное — доверие к Центральному банку
Пока население и бизнес уверены, что «цены всегда будут только расти», инфляция действительно будет сохраняться — это называется инфляционные ожидания. Как только появится доверие к тому, что рост цен можно сдержать, рынок начнет реагировать спокойнее. Власти над этим работают, но процесс идёт не так быстро, как хотелось бы многим.