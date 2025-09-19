Около 22 млрд тенге выплатили казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 сентября 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 270,7 тыс. человек из 50,3 тыс. семей на сумму 21,7 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 110,7 млрд тенге.
Основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
Как уточнили в ведомстве, АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5898 тенге) на каждого ребенка. На 1 сентября текущего года дополнительная выплата назначена 83,6 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,8 млрд тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).