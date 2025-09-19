Около 22 млрд тенге выплатили казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 сентября 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 270,7 тыс. человек из 50,3 тыс. семей на сумму 21,7 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 110,7 млрд тенге.