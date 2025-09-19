Ричмонд
Суд отказал мэрии Владивостока в иске к подрядчику по ремонту дорог

Арбитражный суд Приморского края не удовлетворил иск управления дорог администрации Владивостока к компании «Промстрой-ДВ», касающийся устранения недостатков при ремонте дорожного покрытия. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В 2022 году между сторонами был заключён муниципальный контракт на ремонт улиц 2-я и 3-я Поселковые. Подрядчик взял на себя обязательство не только выполнить ремонтные работы, но и устранять возможные дефекты в течение гарантийного срока.

Позже специалисты администрации вместе с представителями подрядчика провели осмотр участка дороги на улице 2-я Поселковая, 28. Там было обнаружено разрушение асфальтового покрытия. Однако компания «Промстрой-ДВ» отказалась признать это гарантийным случаем.

Подрядчик объяснил, что дефекты возникли из-за засора колодца ливневой канализации. По его мнению, до тех пор, пока не будет проведена прочистка водоотводных систем, восстановление дороги не имеет смысла, а работы по содержанию ливневой сети не входят в его обязанности.

Администрация, не согласившись с доводами подрядчика, обратилась в суд с требованием обязать компанию устранить повреждения в течение 30 дней после вступления решения в силу.

В ходе судебного разбирательства была назначена экспертиза, которая показала, что выполненные работы соответствуют установленным требованиям, и претензий к качеству ремонта нет. Выявленные дефекты были связаны с ненадлежащим содержанием дороги в весенне-летний период, когда не проводилась очистка ливневого коллектора.

В результате суд отклонил исковые требования мэрии.