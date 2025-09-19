Суд отказал мэрии Владивостока в иске к подрядчику по ремонту дорог

Подрядчик объяснил, что дефекты возникли из-за засора колодца ливневой канализации. По его мнению, до тех пор, пока не будет проведена прочистка водоотводных систем, восстановление дороги не имеет смысла, а работы по содержанию ливневой сети не входят в его обязанности.