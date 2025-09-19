Ричмонд
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 сентября

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pexels

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 540,89 тенге, продажа 542,65 тенге;
  • евро: покупка 636,27 тенге, продажа 640,83 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,41 — 6,53 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 539,57 тенге, продают по 544,37 тенге;
  • евро: покупка 636,37 тенге, продажа 644,38 тенге;
  • рубль: покупка 6,44 тенге, продажа 6,65 тенге.

В Шымкенте:

  • доллар покупают по 540,85 тенге, продают по 543,88 тенге;
  • евро: покупка 637,00 тенге, продажа 642,35 тенге;
  • рубль: покупка 6,44 тенге, продажа 6,53 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 541,34 тенге, 1 евро 640,73 тенге, 1 рубль 6,53 тенге.