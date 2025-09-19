Инфляция в Свердловской области снизилась до 10% в августе

В августе бензин подорожал из-за сезонного спроса и ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Новые иномарки продолжают дешеветь из-за слабого спроса при избытке, а парфюмерия, косметика и бытовая химия подешевели благодаря расширению предложения и высокой конкуренции. Также снизились цены на отдых на Черноморском побережье, в санаториях и пансионатах, но стоимость билетов в кино и театры возросла из-за старта театрального сезона.