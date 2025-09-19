В Екатеринбурге заменят всю разметку на дорогах

Вся дорожная разметка в Екатеринбурге станет пластиковой. Об этом пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное», который считается связанным с городскими властями.
По данным паблика, часть новой разметки будет шумовой. Ее нанесут на ответственные участки. «При наезде на полосу водитель это услышит», — отметили в мессенджере.
Напомним, весной 2025 года глава Госавтоинспекции Екатеринбурга Роман Ярыш раскритиковал власти города из-за неудовлетворительной работы по снижению аварийности на дорогах. По его словам, в каждом 5-м ДТП выявляют недостатки дорожно-транспортной сети. В городе на 70 перекрестках не разделены потоки пешеходов и автотранспорта, на части дорог отсутствует разметка.