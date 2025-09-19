Shot сообщил о масштабном уходе китайского автопрома и элитных машин из России

Причиной возможного ухода брендов Zeekr и LiXiang стало значительное увеличение стоимости ввоза автомобилей из-за новых тарифов. Рост утильсбора приведет к удорожанию машин и сокращению спроса, пояснил Антон Шапарин в беседе с telegramn-каналом Shot. Под угрозой оказались также поставки популярных моделей Toyota Camry, Land Cruiser, а также автомобилей Mercedes, BMW и Audi, которые завозят в страну по схеме параллельного импорта.