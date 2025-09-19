Shot сообщил о масштабном уходе китайского автопрома и элитных машин из России

Некоторые китайские машины могут уйти из России.
Крупные китайские автомобильные бренды Zeekr и LiXiang могут прекратить продажи и свернуть деятельность в России из-за резкого повышения утилизационного сбора, которое вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на главу Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.
Причиной возможного ухода брендов Zeekr и LiXiang стало значительное увеличение стоимости ввоза автомобилей из-за новых тарифов. Рост утильсбора приведет к удорожанию машин и сокращению спроса, пояснил Антон Шапарин в беседе с telegramn-каналом Shot. Под угрозой оказались также поставки популярных моделей Toyota Camry, Land Cruiser, а также автомобилей Mercedes, BMW и Audi, которые завозят в страну по схеме параллельного импорта.
Сейчас представители китайских компаний анализируют экономическую целесообразность дальнейшей работы в России. Их автомобили производятся на заводах в Китае и попадают на российский рынок через параллельный импорт. В случае, если новые ставки сделают продажи убыточными, компании могут полностью прекратить поставки.
В то же время китайские автопроизводители, локализовавшие производство в России и набравшие высокий балл по критериям локализации, не окажутся под влиянием новых тарифов. Среди них — Haval и Chery.