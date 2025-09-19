Российские власти придумали, как заработать миллиарды для пополнения казны

Роскомнадзор планирует ежегодно получать от 12 до 15 миллиардов рублей за счет сбора с распространения цифровой рекламы. Соответствующую информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Липов в эксклюзивном интервью изданию «Известия».
С первого апреля 2025 года в России введен обязательный платеж за размещение интернет-рекламы, составляющий 3% от квартального дохода всех участников рынка, включая блогеров, рекламные платформы и агентства.
По предварительным данным, за второй квартал 2025 года уже собрано 4 миллиарда рублей, уточнил Липов.
«Рассчитываем на стабильные поступления не менее 12−15 миллиардов рублей ежегодно. Помимо сбора с рекламы, ведомство также обеспечивает взимание платежей за использование радиочастотного спектра», — отметил он.
Глава Роскомнадзора сообщил, что в прошлом году доходы ведомства составили 43,2 миллиарда рублей, а по итогам текущего года ожидается увеличение до 46 миллиардов рублей.
В рамках реализации нового законодательного требования с первого сентября в РФ введены штрафные санкции за рекламу VPN-сервисов и иных средств обхода блокировок, а также за преднамеренный поиск материалов экстремистской направленности.
