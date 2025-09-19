В Приморье на 36% увеличился грузопоток на китайской границе

Грузооборот между Приморьем и Китаем значительно вырос — за первые месяцы 2025 года показатель увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра экономического развития региона Андрея Блохина, эта требует оперативного реагирования на инфраструктурном уровне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-лужбе правительства края.
Как отмечает министр, ежедневно границу с Китаем пересекает около 800 грузовиков — это на 68% больше, чем в доковидный период. Такой бурный рост объемов перевозок требует модернизации действующих пунктов пропуска и строительства новых мощностей.
В рамках решения возникающих логистических задач уже до конца 2025 года в Приморье откроются или будут модернизированы три ключевых пункта пропуска:
Краскино — новый современный пункт, рассчитанный на 650 грузовиков в сутки; Пограничный — существенно обновлённый комплекс с мощностью до 500 машин в день; Марково — модернизированный пункт, способный принимать до 130 грузовых автомобилей в сутки.
Общая пропускная способность после реализации этих проектов увеличится в пять раз. Благодаря этому удастся не только снизить нагрузку на границе, но и обеспечить более быструю доставку товаров, что положительно скажется и на бизнесе, и на инвестиционной привлекательности региона.
На обновление транспортной и приграничной инфраструктуры только из регионального и федерального бюджетов будет направлено свыше 8 млрд рублей. По словам министра, это также создаёт условия для роста турпотока и дальнейшего развития международного сотрудничества.
«Неслучайно Китай уже сегодня занимает первое место по объёму иностранных инвестиций в экономику Приморского края, где реализуется более 40 совместных проектов», — подчеркнул министр.