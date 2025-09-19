В Приморье на 36% увеличился грузопоток на китайской границе

Общая пропускная способность после реализации этих проектов увеличится в пять раз. Благодаря этому удастся не только снизить нагрузку на границе, но и обеспечить более быструю доставку товаров, что положительно скажется и на бизнесе, и на инвестиционной привлекательности региона.