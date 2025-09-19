В Казахстане стартовало строительство трассы «Центр-Запад»

Новая трасса соединит столицу с западными регионами Казахстана напрямую через Аркалык, Торгай и Иргиз. Согласно плану, будут построены с нуля участки «Астана — Аркалык» и «Торгай — Иргиз», а отрезок между Аркалыком и Торгаем задействуют в существующем виде — он признан соответствующим нормативам.