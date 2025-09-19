В Казахстане стартовало строительство трассы «Центр-Запад»

14 марта на IV заседании Национального курултая Президент поручил начать реализацию стратегического проекта «Центр — Запад». Для исполнения этого поручения в Министерстве транспорта прошло совещание, где обсудили текущий ход работ.
Новая трасса соединит столицу с западными регионами Казахстана напрямую через Аркалык, Торгай и Иргиз. Согласно плану, будут построены с нуля участки «Астана — Аркалык» и «Торгай — Иргиз», а отрезок между Аркалыком и Торгаем задействуют в существующем виде — он признан соответствующим нормативам.
Сейчас на местах ведётся мобилизация техники и рабочей силы. Уже обустраиваются вахтовые городки и проводится снятие плодородного слоя почвы, что станет подготовительным этапом к основному строительству.