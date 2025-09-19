Незаконно уволили и не заплатили зарплату: продавщица через суд отстояла свои права в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прокуратура защитила права местной жительницы, которую незаконно уволили с работы в магазине одежды. Женщина обратилась к надзорному ведомству после того, как работодатель не выплатил ей зарплату и компенсацию за отпуск. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.