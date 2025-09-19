Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Незаконно уволили и не заплатили зарплату: продавщица через суд отстояла свои права в Хабаровском крае

Жительнице Хабаровского края выплатят почти 100 тысяч рублей по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прокуратура защитила права местной жительницы, которую незаконно уволили с работы в магазине одежды. Женщина обратилась к надзорному ведомству после того, как работодатель не выплатил ей зарплату и компенсацию за отпуск. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка показала, что предприниматель систематически задерживал заработную плату и не вел учет рабочего времени. А в ноябре 2024 года он уволил продавца без законных оснований.

«Прокуратура подала иск в суд. Решением первой инстанции, оставленным в силе апелляцией, приказ об увольнении признан незаконным. С работодателя взыскали задолженность по зарплате, компенсацию за отпуск и моральный вред — всего почти 100 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.