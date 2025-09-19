Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на Пушкина построят ЖК с подземным паркингом

Площадку расчистили ещё в прошлом десятилетии.

Источник: Om1 Омск

Жилой комплекс, который собираются построить на улице Пушкина, получил положительное заключение повторной экспертизы. Документы проверяли 17—18 сентября в ООО «Нормативэксперт». Проектную документацию подготовила компания «Форпроект».

Строительство развернётся на территории между улицами Пушкина, Бульварной, Маршала Жукова и Потанина. Здесь раньше стояли аварийные двухэтажки, которые снесли в 2017—2018 годах. Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик “Нордстрой”».

Согласно проекту, жилой комплекс будет состоять из трёх современных корпусов с подземным паркингом. Застройщик подчёркивает, что одно из главных преимуществ объекта — расположение в тихой части Центрального округа.