В Омске на Пушкина построят ЖК с подземным паркингом

Строительство развернётся на территории между улицами Пушкина, Бульварной, Маршала Жукова и Потанина. Здесь раньше стояли аварийные двухэтажки, которые снесли в 2017—2018 годах. Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик “Нордстрой”».