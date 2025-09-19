В Омске на Пушкина построят ЖК с подземным паркингом

Жилой комплекс, который собираются построить на улице Пушкина, получил положительное заключение повторной экспертизы. Документы проверяли
Строительство развернётся на территории между улицами Пушкина, Бульварной, Маршала Жукова и Потанина. Здесь раньше стояли аварийные двухэтажки, которые снесли в 2017—2018 годах. Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик “Нордстрой”».
Согласно проекту, жилой комплекс будет состоять из трёх современных корпусов с подземным паркингом. Застройщик подчёркивает, что одно из главных преимуществ объекта — расположение в тихой части Центрального округа.