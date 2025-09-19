Новосибирск закупил дорожную технику на 447 миллионов рублей

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подвёл итоги четырёх лотов: заключены контракты на 447 миллионов рублей. Все торги признаны состоявшимися, а техника поступит в город до конца ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
В департаменте отметили, что проведение конкурсов прошло эффективно. Благодаря экономии, полученной на торгах, по поручению мэра Максима Кудрявцева запланирована дополнительная закупка четырёх единиц техники.
В том числе будет приобретена машина для нанесения дорожной разметки на базе «ГАЗель Next». На неё выделено 11,5 миллиона рублей. Аукцион уже опубликован на портале госзакупок, приём заявок идёт до 26 сентября, итоги подведут 29 сентября.