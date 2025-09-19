Жителей Молдовы с гражданством Румынии могут лишить пенсий соседней страны: Рассказываем подробности

Румынские власти обязали получателей государственной пенсии, проживающих за пределами страны, дважды в год подавать так называемые «сертификаты о жизни», то есть акты, подтверждающие, что получатель пенсии жив:
Пенсионеры, проживающие за границей, должны представить справки, подтверждающие, что они еще живы, до 30 марта и 30 сентября. В противном случае пенсионные права будут приостановлены с 1 октября.
Подаются сертификаты в бумажной и электронном виде по почте или через уполномоченного предъявителя.
С помощью сертификатов Румыния борется с махинациями вокруг пенсионных выплат, когда деньги получали за уже скончавшихся бенефициаров.