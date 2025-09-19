Эколог Пащенко предупредил о рисках застройки промзон в Новосибирске

Активная застройка территорий бывших промышленных зон и участков вблизи действующих предприятий вызывает серьезные опасения у экологов. Как рассказал старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко изданию «Infopro54», главная опасность таких локаций скрыта в почве и воздухе.
По словам эколога, при строительстве на территориях бывших заводов особую угрозу представляют исторические захоронения отходов. «Речь может идти о тяжелых металлах, нефтепродуктах, бенз (а)пирене, летучих органических соединениях. Без проведения полноценной рекультивации строительство на таких участках потенциально может привести к серьезным проблемам со здоровьем», — предупреждает Пащенко.
Эксперт подчеркивает, что обоняние является надежным индикатором опасности: «Если пахнет тухлым яйцом, вы обязательно насторожитесь. Так же и с другими запахами — наш нос сопоставим с хорошим спектрометром»..
Для жителей, уже столкнувшихся с проблемой, эколог рекомендует вести детальный дневник наблюдений с фиксацией запахов, метеоусловий и симптомов, а также проводить независимые лабораторные исследования почвы. Стоимость одного анализа в аккредитованной лаборатории начинается от 3000 рублей.
Пащенко отмечает, что успех в борьбе с загрязнением зависит от консолидации жителей и их готовности действовать в правовом поле. При этом он призывает проявлять максимальную осмотрительность при покупке жилья в таких районах и тщательно изучать историю территории.