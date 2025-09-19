Неожиданно раскрыты планы Индии по закупке российской нефти

Многое также будет зависеть от Reliance Industries (индийский многопрофильный конгломерат, который является крупнейшей негосударственной компанией Индии и одним из крупнейших в мире, специализирующийся на нефтепереработке, нефтехимии, природном газе, розничной торговле, телекоммуникациях и других секторах), которая получает значительную часть текущего импорта из России по срочному соглашению с «Роснефтью», вступившему в силу ранее в этом году. Если конгломерат, принадлежащий самому богатому человеку Индии, сократит закупки, общие цифры могут выглядеть более скромными, даже если другие продолжат принимать грузы.