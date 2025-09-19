Неожиданно раскрыты планы Индии по закупке российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия не намерены отказываться от российской нефти на фоне роста внутреннего спроса на топливо после сезона муссонов, даже несмотря на возобновление торговых переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном, в ходе которого обе стороны настаивают на заключении сделки.
Вместо этого закупки продолжатся в ноябре и декабре 2025 года, хотя их объемы могут быть ниже пиков, наблюдавшихся в последние годы, по данным источников, осведомленных о планах закупок. Они попросили не называть их имен, поскольку вопрос не является публичным, передает Bloomberg.
Будучи разочарованным отсутствием прогресса на торговых переговорах с Нью-Дели и одновременно не сумев добиться уступок от Владимира Путина по Украине, президент США Дональд Трамп сосредоточился на потоках российской нефти, подвергнув Индию резкой критике и в конечном итоге введя в августе карательную пошлину в 50%. Затем высокопоставленные американские официальные лица повысили градус напряженности, обвинив индийский бизнес в извлечении прибыли и упомянув «войну Моди».
Поставки нефти в Индию от ее крупнейшего поставщика действительно сократились в ответ на это, поскольку переработчики приостановили закупки в первые недели прошлого месяца. Удары украинских дронов по российским объектам также способствовали снижению поставок в Индию примерно до одного миллиона баррелей в день по скользящему четырехнедельному среднему значению на неделе до 14 сентября. Это самый низкий показатель почти за два года, согласно данным отслеживания танкеров, составленным Bloomberg.
Но по мере того, как давление со стороны США, судя по всему, ослабевает — на этой неделе Трамп поблагодарил Моди за его «поддержку в прекращении войны между Россией и Украиной» во время телефонного разговора, — и при наличии достаточных объемов нефти Urals, эта цифра должна вырасти, заявили источники.
Чиновники Нью-Дели регулярно поддерживают контакт с крупными государственными и частными нефтепереработчиками, но не отдавали распоряжений о сокращении закупок — или о каких-либо иных действиях, отметили источники. Это может измениться в ближайшие месяцы по мере развития торговых переговоров и поиска Индией возможных областей для компромисса, но в настоящее время такого плана не существует.
Многое также будет зависеть от Reliance Industries (индийский многопрофильный конгломерат, который является крупнейшей негосударственной компанией Индии и одним из крупнейших в мире, специализирующийся на нефтепереработке, нефтехимии, природном газе, розничной торговле, телекоммуникациях и других секторах), которая получает значительную часть текущего импорта из России по срочному соглашению с «Роснефтью», вступившему в силу ранее в этом году. Если конгломерат, принадлежащий самому богатому человеку Индии, сократит закупки, общие цифры могут выглядеть более скромными, даже если другие продолжат принимать грузы.
Индия, как правило, избегает приобретения нефти в странах, находящихся под санкциями США, включая Иран и Венесуэлу. Но вместе с соседним Китаем она в полной мере воспользовалась дисконтной российской нефтью, доступной в рамках механизма потолка цен «Большой семерки», который был разработан для поддержания потоков нефти при одновременном ограничении доходов Москвы.
Усилия Европы по ужесточению этого механизма за счет более низкого потолка, вступившего в силу в этом месяце — $47,60 за баррель по сравнению с $60, согласованными более широкой группой, — не нашли особого отклика в Индии, где покупатели не видят необходимости его соблюдать. Неопределенность в отношении принудительного соблюдения, в сочетании с аппетитом Китая и тем, что мировой эталонный показатель Brent торгуется на уровне около $66, делает новый уровень нереалистичным, заявили источники.
Аналогичным образом, хотя Европа и заявила, что с начала 2026 года запретит продукты, произведенные с использованием российской нефти — что является ударом по индийским нефтеперерабатывающим предприятиям-экспортерам, — допустимые пороговые значения остаются неясными.
На данный момент даже частный индийский переработчик, частично принадлежащий «Роснефти», постепенно возвращается к нормальным операционным уровням спустя два месяца после введения европейских санкций, получив разрешения на использование каботажных судов для поставок на внутренний рынок и при содействии местного банка в расчетах. Компания, которая ранее закупала нефть, помимо российской, у Саудовской Аравии и Ирака, теперь в значительной степени зависит от нефти Urals для работы своего предприятия мощностью 400 тысяч баррелей в сутки на западном побережье Индии.
Тем не менее индийские переработчики опасаются чрезмерной зависимости от Москвы. Компании продолжают размещать тендеры и искать альтернативы. Например, государственная Indian Oil Corp теперь ежемесячно закупает примерно один очень большой нефтеналивной танкер (VLCC) бразильской нефти.
Читайте также: Стало известно, когда ЕК может представить предложения по новому пакету санкций против РФ.