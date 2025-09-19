Бывшие автозаводы Toyota и General Motors в Петербурге перезапустят: названа дата

«В целом по планам — в начале следующего года завод должен быть запущен, и то же самое по бывшему заводу GM. На следующий год, полный перезапуск всех заводов должен произойти», — уточнил представитель власти.
По словам Полякова, новый резидент площадки Toyota уже ведет активную работу с партнерами из дружественных стран, уточняет издание «Ведомости. Северо-Запад». Бывшая площадка General Motors находится в высокой степени готовности. Совместно с иностранными инвесторами уже определяются модели машин для будущего производства, однако имена новых автопроизводителей пока не разглашаются.
