Кому запрещено работать по совместительству в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что, в соответствии с Трудовым кодексом РК, казахстанцы могут работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение: не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день.