Кому запрещено работать по совместительству в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что, в соответствии с Трудовым кодексом РК, казахстанцы могут работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение: не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день.
В соответствии с подпунктом 56) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса РК (Кодекс), совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Согласно пункту 4 статьи 32 Кодекса, для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Кодекса, суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работе и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, установленную пунктом 4 статьи 71 настоящего Кодекса, более чем на 4 часа.
Согласно пункта 5 статьи 92 Кодекса, работникам, работающим по трудовому договору о работе по совместительству, оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.
Если продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по трудовому договору о работе по совместительству меньше продолжительности отпуска по основной работе, работодатель по просьбе работника — совместителя предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы на дни, составляющие разницу в продолжительности отпусков.
Таким образом, работник может работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение: не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день.
Необходимо отметить, что согласно подпункту 5) пункта 2 статьи 26 Кодекса, не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением медицинских работников.
Кроме того, в соответствии с законом «О государственной службе Республики Казахстан», работа по совместительству запрещена государственным служащим, которые не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.
Так, любой совершеннолетний гражданин, не подпадающий под вышеуказанные ограничения, может работать по совместительству.
Напомним, накануне, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента РК, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин сообщил, что в настоящее время Комитетом государственной инспекции труда осуществляется мониторинг внесения работодателями информации по заключенным трудовым договорам в Единую систему учета трудовых договоров (далее — ЕСУТД). Главная цель мониторинга — формализация трудовых отношений граждан и обеспечение трудовых прав.
Как сообщалось ранее, ЕСУТД обеспечивает прозрачность трудовых взаимоотношений, позволяет не только отказаться от обычных трудовых договоров, но и прочих бумажных документов, необходимых для их заключения.
Для работников использование системы электронных трудовых договоров позволяет упростить все этапы процесса трудоустройства, в том числе исключается необходимость сбора документов.
Для работодателя оптимизируется кадровое делопроизводство, включая найм и перемещение сотрудников. Благодаря доступу к электронному личному делу кандидата, он может получать достоверные данные по удостоверению личности, диплому об образовании, трудовой деятельности, стаже и квалификации работника.