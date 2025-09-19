Праздник на новостройке обернулся жалобами в ФАС и МЧС в Хабаровске

Речь о ЖК «Ориент» на улице Истомина.
25-этажная свечка выполнена в монолите, а это один из важных этапов в стройке. По этому поводу компания решила устроить праздник. Только украшена будущая высотка оказалась образом, который хабаровчане не оценили.
Хабаровчане думают, что так завлекают китайских покупателей, которые могут заиметь недвижимость в Хабаровске. Жалобы в антимонопольный комитет уже посыпались — вывески должны быть на русском языке.
«В ФЗ “О государственном языке Российской Федерации” четко прописано, что вся рекламная информация на территории РФ должна быть на русском языке», — пишет хабаровчанка Елена.
Недовольны люди и устроенным на празднике салютом — сомневаются в безопасности его проведения на стройке. Жалобы в МЧС уже направлены. Дозвониться до застройщика корреспондентам «Губернии» не удалось.