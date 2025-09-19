В Самаре компании отказали в застройке территории у ТРК «Вива Лэнд»

В Самаре компании отказали в застройке территории, расположенной возле ТРК «Вива Лэнд». Владелец торгового комплекса хотел построить там высотки. Соответствующий приказ опубликовало министерство градостроительной политики Самарской области.
«Отказать ООО “Рубин” в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Кировском районе в границах улиц Победы, Каховской, Свободы и проспекта Кирова», — говорится в документе.
На ряде участков предполагалась многоэтажная жилая застройка. Компании отказали из-за того, что запрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других правил.
