В Самаре компании отказали в застройке территории у ТРК «Вива Лэнд»

В Самаре застройщик не получил разрешение на строительство высоток в Кировском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре компании отказали в застройке территории, расположенной возле ТРК «Вива Лэнд». Владелец торгового комплекса хотел построить там высотки. Соответствующий приказ опубликовало министерство градостроительной политики Самарской области.

«Отказать ООО “Рубин” в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Кировском районе в границах улиц Победы, Каховской, Свободы и проспекта Кирова», — говорится в документе.

На ряде участков предполагалась многоэтажная жилая застройка. Компании отказали из-за того, что запрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других правил.

Напомним, памятник самарскому трамваю включат в реестр объектов культурного наследия. Он обладает исторической, архитектурной и градостроительной ценностью.