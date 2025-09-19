«Газета.Ru» назвала 10 плюсов и минусов лифтбэка Hongqi H6

Вы знаете, китайцы даже не пытаются изобразить агрессию в дизайне своих автомобилей. Ну, или мы ее не считываем за таковую. Прежде всего, это и несвойственно улыбчивой нации, безнадежно влюбленной в раскормленных панд и котиков. Впрочем, один страшный, но популярный любимка в Китае тоже есть — это дракон, который в Поднебесной, в отличие от европейской традиции, символизирует этакое добро с кулаками.