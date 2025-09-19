Ричмонд
Осенний ценовой разбег: детская одежда дорожает, а техника дешевеет

В августе потребительский рынок Калининградской области продемонстрировал разнонаправленную динамику: летний сезон завершился заметным подорожанием товаров для детей и сезонной одежды, в то время как электроника и некоторые лекарства, напротив, показали снижение цен.

Наибольший месячный рост — на 8,21% — зафиксирован в категории утепленных комбинезонов для дошкольников. Вслед за ними в цене прибавили женские меховые пальто и дублёнки (+8,04%), что свидетельствует о начале осеннего ценового апдейта в сегменте одежды. При этом летние туфли и босоножки, напротив, подешевели почти на 5%, как и платья для девочек (-4,32%), что говорит о активном распродажном сезоне.

Любопытная ситуация сложилась на фармацевтическом рынке: в то время как таблетки от кашля амброксол подорожали на 7,21%, обезболивающее меновазин, напротив, подешевело на 4,41%.

В годовом выражении тренды оказались еще более выраженными. Максимальный рост почти в 39% показали газеты в розницу, что может быть связано с сокращением тиражей и ростом себестоимости. Существенно прибавили в цене джемперы для школьников (+35,74%) и ряд лекарственных препаратов, включая аскорбиновую кислоту и капли.

Технические устройства продемонстрировали уверенное снижение: планшеты подешевели на почти 12%, смартфоны — на 9,81%, а умные часы — на 9,09%. Даже рынок подержанных иномарок показал отрицательную динамику (-7,38%), что может говорить о переизбытке предложения.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.