Осенний ценовой разбег: детская одежда дорожает, а техника дешевеет

Наибольший месячный рост — на 8,21% — зафиксирован в категории утепленных комбинезонов для дошкольников. Вслед за ними в цене прибавили женские меховые пальто и дублёнки (+8,04%), что свидетельствует о начале осеннего ценового апдейта в сегменте одежды. При этом летние туфли и босоножки, напротив, подешевели почти на 5%, как и платья для девочек (-4,32%), что говорит о активном распродажном сезоне.