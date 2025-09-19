Ричмонд
Красноярский автосалон вернет более 100 тысяч покупателю за навязанную услугу

Специалисты Роспотребнадзора помогли красноярке восстановить свои права.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский автосалон вернет более 100 тысяч покупателю за навязанные услуги. Сделать это придется по суду, так как добровольно выполнить требования потребителя администрация торговой организации не захотела.

Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Жительница Красноярска приобретала автомобиль в автосалоне и подписала договор на комплекс консультационных и юридических услуг. Также ее подключили к «Программе по оказанию услуг помощи на дороге». Цена вопроса — 70 тысяч рублей.

Однако после женщина изучила документы как следует и поняла — ей это не нужно. В таких услугах она не нуждается. В автосалоне ее выслушали и вернули только 7 тысяч. Пояснили: консультацию ей оказывали? Оказывали — вот они и стоят 63 тысячи рублей.

В Роспотребнадзоре помогли составить исковое заявление в суд. В итоге автосалон наказан на 105 728 рублей. Это 63 тысячи рублей, уплаченные по договору, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами, моральный вред и штраф.