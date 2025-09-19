Красноярский автосалон вернет более 100 тысяч покупателю за навязанную услугу

Красноярский автосалон вернет более 100 тысяч покупателю за навязанные услуги. Сделать это придется по суду, так как добровольно выполнить требования потребителя администрация торговой организации не захотела.
Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Жительница Красноярска приобретала автомобиль в автосалоне и подписала договор на комплекс консультационных и юридических услуг. Также ее подключили к «Программе по оказанию услуг помощи на дороге». Цена вопроса — 70 тысяч рублей.
Однако после женщина изучила документы как следует и поняла — ей это не нужно. В таких услугах она не нуждается. В автосалоне ее выслушали и вернули только 7 тысяч. Пояснили: консультацию ей оказывали? Оказывали — вот они и стоят 63 тысячи рублей.
В Роспотребнадзоре помогли составить исковое заявление в суд. В итоге автосалон наказан на 105 728 рублей. Это 63 тысячи рублей, уплаченные по договору, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами, моральный вред и штраф.