Застрявшие польские фуры остаются в Беларуси до 27−28 сентября — что дальше?

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Срок временного ввоза истек практически у всех польских фур, которые задерживаются в Беларуси из-за закрытия границы с Польшей, сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Глава комитета объяснил, что в обычном порядке, когда граница открыта, грузовики, в том числе польские, въезжают на территорию Республики Беларусь, где происходит перецепка, либо перегрузка грузов.

«И грузовики польские уходят в Польшу. Вот это обычный порядок действий. Сейчас, после того, как польская страна закрыла границу, соответственно, польские грузовики выехать обратно в Польшу не могут», — напомнил Владимир Орловский.

Он добавил, что временный срок въезда обычно устанавливают на 10 дней.

«Вот этот срок уже практически у всех грузовиков истек. Поэтому мы приняли решение о продлении этого срока на 10 дней. Это будет где-то 27—28 сентября (…) оканчиваться эти сроки (временного ввоза — Sputnik)», — отметил руководитель ГТК.

По его словам, если граница с Польшей не откроется к этому сроку и грузовики не смогут выехать на польскую территорию, то будет сделано следующее.

«Мы будем размещать на наших площадках и принимать меры к перевозчикам в соответствии с законодательством. Мы надеемся, что в течение недели ситуация будет все-таки разрешаться, и польский бизнес не пострадает от действий польских властей», — сказал руководитель таможенного ведомства.

Ранее Орловский сообщил, что Беларусь не применяет жестких мер к польским грузоперевозчикам, чьи фуры задержались в республике. Речь идет о 1453 грузовых транспортных средствах с польской регистрацией. Они не могут выехать из-за того, что польская сторона полностью закрыла границу с Беларусью в ночь на 12 сентября.