Застрявшие польские фуры остаются в Беларуси до 27−28 сентября — что дальше?

«Мы будем размещать на наших площадках и принимать меры к перевозчикам в соответствии с законодательством. Мы надеемся, что в течение недели ситуация будет все-таки разрешаться, и польский бизнес не пострадает от действий польских властей», — сказал руководитель таможенного ведомства.