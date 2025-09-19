Ричмонд
Карты пяти крупных белорусских банков могут не работать 20 сентября

Белорусов предупредили о сбое в работе карт пяти крупных банков 20 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси карты пяти крупных банков могут не работать 20 сентября. Об этом сообщают пресс-службы финансовых учреждений.

В частности, о возможных сбоях в работе своих клиентов уже предупредили «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Технобанк», «Паритетбанк’и “Банк РРБ”.

Сообщается, что проблемы могут возникнуть при осуществлении операций с банковскими картами ночью в субботу, 20 сентября.

Причиной этого станут технологические работы на оборудовании, запланированные Банковским процессинговым центром. Так, с полуночи до 06.00 утра возможны перерывы в обслуживании владельцев платежных карточек.

Вероятны перебои в проведении операций по картам в организациях торговли и сервисах, пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания.

Напомним, не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на сбой со списанием денег с карт белорусов и сказал, что нужно сделать: «Осадок у людей остался».

Еще белорусский президент остался недоволен благоустройством Жировичей: «Делалось на скорую руку и по-военному».

