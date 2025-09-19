Челябинску разрешили строить метротрамвай с учетом китайского опыта

По проекту уже в 2026 году общестроительные работы ветки метротрамвая «Север-Юг» должны быть завершены. По расчетам специалистов, она возьмет на себя 15 процентов пассажирского трафика с северо-запада в Центральный и Ленинский районы. Добираться с одного края города на другой будет гораздо комфортнее и быстрее. Подземный участок позволит сократить время в пути на 15−20 минут.