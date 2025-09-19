Челябинску разрешили строить метротрамвай с учетом китайского опыта

Проходка горизонтальных выработок со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей от остановочного пункта на улице Овчинникова до демонтажных котлованов в Центральном районе Челябинска будет выполняться механизированными тоннелепроходческими комплексами диаметром шесть метров закрытым способом.
По его словам, тоннели протяженностью 2,1 километра пройдут на глубине от 10 до 38 метров. Китайским субподрядчикам предстоит вести проходку в очень непростых геологических условиях — пробиваться сквозь скальные породы. Обделка перегонных тоннелей запроектирована из железобетонных блоков, производство которых уже организовано на одном из предприятий Челябинска.
Как писала «РГ», оба тоннелепроходческих комплекса уже доставлены на строительную площадку на улице Овчинникова. В октябре из Китая прибудут два ротора с режущим инструментом для скальных пород, специально разработанные субподрядчиками для Челябинска. После этого начнется сборка и монтаж щитов.
В компании-генподрядчике отмечают, что ранее разработанные решения по строительству специальных демонтажных камер на линии метротрамвая в связи с техническими характеристиками китайского проходческого оборудования позволят ускорить реализацию уникального проекта.
Напомним, первая линия метротрамвая «Север-Юг» протяженностью свыше девяти километров предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».
По проекту уже в 2026 году общестроительные работы ветки метротрамвая «Север-Юг» должны быть завершены. По расчетам специалистов, она возьмет на себя 15 процентов пассажирского трафика с северо-запада в Центральный и Ленинский районы. Добираться с одного края города на другой будет гораздо комфортнее и быстрее. Подземный участок позволит сократить время в пути на 15−20 минут.