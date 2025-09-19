Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал предложение ЕК по точной дате запрета российского СПГ

Европейская комиссия в рамках 19 пакета санкций против России предложит на год ускорит запрет на импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Импорт должен быть прекращен 1 января 2027 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Прежде власти Евросоюза обсуждали разные варианты запрета. Ускорить отказ ЕС от российского газа на один год и свернуть импорт в январе 2027 года ранее предлагал Европарламент. Но скоординированным в ЕК предложением до того был запрет к 1 января 2028 года. Дипломаты из нескольких европейских стран на тот момент сообщали Reuters, что их правительства вряд ли согласятся перенести реализацию меры на год.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше