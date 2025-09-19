Reuters узнал предложение ЕК по точной дате запрета российского СПГ

Прежде власти Евросоюза обсуждали разные варианты запрета. Ускорить отказ ЕС от российского газа на один год и свернуть импорт в январе 2027 года ранее предлагал Европарламент. Но скоординированным в ЕК предложением до того был запрет к 1 января 2028 года. Дипломаты из нескольких европейских стран на тот момент сообщали Reuters, что их правительства вряд ли согласятся перенести реализацию меры на год.
Материал дополняется.
