В Перми завершен ремонт еще двух дорог в рамках нацпроекта

В 2025 году в Перми по нацпроекту уже завершены работы на 16 из 17 участков.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Индустриальном и Дзержинском районах Перми завершились дорожные работы, проводимые по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В Индустриальном районе ремонт провели на улице Леонова, между улицами Рязанская и Архитектора Свиязева. Здесь обновили асфальт, заменили бордюры, частично отремонтировали тротуары, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки и заменили старые. Общая площадь работ — свыше 18 тысяч квадратных метров, протяженность участка — 780 метров.

Во втором случае речь идет о Дзержинском районе — отремонтирован участок улицы Ленина от площади Гайдара до вокзала «Пермь-II». Здесь также обновили проезжую часть, частично восстановили тротуары и нанесли дорожную разметку. Работы охватили около 6,5 тысяч квадратных метров, длина участка — примерно 520 метров.

Отметим, что в 2025 году в Перми по нацпроекту уже завершены работы на 16 из 17 участков. Последним остаётся улица Тургенева — от улицы Макаренко до улицы Дружбы. Завершение работ там ожидается до конца года.