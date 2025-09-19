Ричмонд
В Смольном определились, как потратят налог, собранный с туристов

Власти Петербурга определились, на что потратят доходы от туристического налога в 2025 году. Как говорится в проекте постановления правительства, опубликованном 19 сентября, на этот год запланированы реставрация гранитных фасадов крепостной ограды Петропавловской крепости и ремонт и реставрация помещений здания СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства».

Средства будут выделены через Фонд развития курортной инфраструктуры, в который ранее поступали средства от курортного сбора.

С 1 января 2025 года на смену курортному сбору пришел туристический налог. В январе-июле поступления от него в городской бюджет составили 525 млн рублей. Всего по итогам года в Смольном рассчитывают собрать 1 млрд рублей, рассказывают в Смольном.

Объем доходов бюджета Петербурга от уплаты курортного сбора в 2024 году (действовал с 1 апреля) составил 776,5 млн рублей. В Фонд поступило 60% средств — 465 млн рублей Из них 211,8 млн руб. были направлены на реставрацию Московских ворот, 166,2 млн руб. — на благоустройство пляжа «Ласковый», и 87 млн руб. — на благоустройство пляжа «Дюны».

Ранее в ходе встречи с журналистами глава комитета финансов Светлана Енилина говорила, что для туристов больше интересны культурные и исторические объекты. На их реконструкцию и на реставрацию город выделяет больше средств, чем получает от туристического налога.

Вице-губернатор Алексей Корабельников отметил, что доход от туристического налога будет тратиться в той же логике, что от курортного сбора, — на благоустройство и развитие исторической части города.

«В следующем году будет завершена программа по линии КГИОП по Невскому проспекту, но будет продолжаться программа по ремонту и реконструкции исторических домов центра. Невский проспект — визитная карточка Петербурга, будем уходить в близлежащие улицы и на набережные, чтобы город преображался», — сказал он.