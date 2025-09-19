Ричмонд
В Самарской области два дня не будет «Ласточек»

Замены ожидаются на шести маршрутах.

В ближайшие выходные, 20 и 21 сентября, пассажиры шести пригородных поездов вынуждены будут поездить в менее современных вагонах.

В эти даты на нескольких маршрутах вместо скоростных поездов «Ласточка» поставят ЭД4М. ЭД4М — серия электричек, выпускавшаяся в 1996 — 2016 годах, «Ласточка» же — создана Siemens AG по заказу РЖД и выпускалась с 2011 по 2022 год. Хотя в части технических характеристик, кто лучше, однозначного мнения нет, однако пассажиры нередко жалуются на шум и тряску в ЭД4М, а также говорят о состарившихся салонах вагонов. «Ласточка» же в большей степени ассоциируется с новизной и удобством.

Так, 20 сентября это коснется следующих пригородных поездов:

№ 7141 Самара (07:30) — Сызрань-1 (09:11).

№ 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07).

№ 7145 Самара (18:30) — Сызрань-1 (20:10).

21 сентября 2025 года:

№ 7124/7123 Новокуйбышевская (17:44) — Тольятти (20:07).

№ 7130/7129 Тольятти (20:56) — Новокуйбышевская (23:17).

№ 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07).

В пресс-службе «Самарской пригородной пассажирской компании» объяснили изменения производственной необходимостью, пишет Обоз-Инфо.