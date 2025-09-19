В Самарской области два дня не будет «Ласточек»

В эти даты на нескольких маршрутах вместо скоростных поездов «Ласточка» поставят ЭД4М. ЭД4М — серия электричек, выпускавшаяся в 1996 — 2016 годах, «Ласточка» же — создана Siemens AG по заказу РЖД и выпускалась с 2011 по 2022 год. Хотя в части технических характеристик, кто лучше, однозначного мнения нет, однако пассажиры нередко жалуются на шум и тряску в ЭД4М, а также говорят о состарившихся салонах вагонов. «Ласточка» же в большей степени ассоциируется с новизной и удобством.