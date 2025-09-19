Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре установят больше видеокамер в трамваях и троллейбусах

На обеспечение безопасности в трамваях и троллейбусах Самары потратят более 13 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют установить больше видеокамер в трамваях и троллейбусах. Подрядчика для этого городское Трамвайно-троллейбусное управление ищет на госзакупках. Максимальная цена контракта составляет 13,8 миллионов рублей.

— Планируется поставка и монтаж сертифицированных технических средств обеспечения транспортной безопасности, — говорится в техническом задании.

На эти деньги в ТТУ планируют приобрети 51 комплект, в каждом из которых будет по одному видеорегистратору и шесть камер, монитор и накопитель на два терабайта. Также в закупку входят еще три комплекта с видеорегистратором, девятью камерами, монитором и накопителем на четыре терабайта. Камеры будут снимать то, что происходит в кабине водителя, у дверей и в разных частях салона. Победителя торгов определят 26 сентября.