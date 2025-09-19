В Самаре установят больше видеокамер в трамваях и троллейбусах

На эти деньги в ТТУ планируют приобрети 51 комплект, в каждом из которых будет по одному видеорегистратору и шесть камер, монитор и накопитель на два терабайта. Также в закупку входят еще три комплекта с видеорегистратором, девятью камерами, монитором и накопителем на четыре терабайта. Камеры будут снимать то, что происходит в кабине водителя, у дверей и в разных частях салона. Победителя торгов определят 26 сентября.