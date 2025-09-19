В Волгоградской области нашли молочную продукцию сомнительного качества

Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга системы «Меркурий» было установлено, что ветеринарный специалист ЛПХ оформил производственный сертификат на молочную продукцию.
Однако процент жира и белка в готовой продукции не соответствовал показателям в сырье. Согласно производственному сертификату, из 150 кг молока были выработаны следующие продукты: топленое масло (1 кг), творог (15 кг), сметана (8 кг), сыр (8 кг), каймак (4 кг), ряженка (8 кг) и сливочное масло (3 кг).
Расчет показал, что количество жира в сырье составило 5 кг, а в готовой продукции — 10 кг. Также было выявлено, что содержание белка в сырье составляло 4,8%, а в готовой продукции — всего 1,5%.
Таким образом, количество жира в готовой продукции превысило его содержание в сырье, а количество белка оказалось недостаточным.
Как подчеркнули в Россельхознадзоре, производителем были нарушены требования закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технический регламент «О безопасности пищевой продукции» и правила оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, а также прослеживаемость продукции.
Отмечается, что владельцу ЛПХ объявили предостережение о недопустимости нарушения требований и аннулировали производственный сертификат.
Также материалы по данному факту направили в комитет ветеринарии области и природоохранную прокуратуру для принятия соответствующих мер.