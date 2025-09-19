Роспотребнадзор предупредил об опасной продукции в омских магазинах

Роспотребнадзор по Омской области сообщил о выявлении на прилавках магазинов приправы «Имбирь молотый», произведённой компанией, которая не существует.
Продукция была выпущена несуществующим предприятием, зарегистрированным как ООО ПК «Новые продукты» в Екатеринбурге. Согласно результатам проверки, указанная приправа не соответствует нормативам и требованиям законодательства в области технического регулирования пищевых товаров.
Выяснилось, что на упаковке товара указана информация о предприятии, которого не существует по заявленному адресу производства. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение о признании недействительной декларации о соответствии продукции (№ ЕАЭС N RU Д-RU.РА08. В. 52843/23 от 10.10.2023) и сообщил, что данная продукция не может быть признана соответствующей требованиям качества и безопасности.